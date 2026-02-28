Bonini: "Vittoria meritata", Boldrini: "Sorpreso dal primo goal"

Felice per il risultato, ma concentrato sull'obiettivo scudetto e sul non festeggiare troppo la vetta tornata a portata, Giovanni Bonini commenta così il successo del suo Tre Penne per 3-1 contro la Juvenes Dogana: "I ragazzi sono stati bravissimi, hanno fatto un primo tempo molto convincente. Abbiamo meritato di andare in vantaggio subito e chiudere il primo tempo con un vantaggio ampio. Poi, forse, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' e avremmo potuto fare ancora meglio, perché abbiamo le qualità per farlo, però in generale è stata una partita giocata bene, una vittoria meritata, una vittoria molto importante, soprattutto alla luce di quello che è successo tra Virtus e San Giovanni".

Come avete fatto a girare una stagione che a metà sembrava non dico compromessa, ma quasi?

"Ci siamo guardati in faccia anche nei momenti difficili, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato, i ragazzi sono stati bravi perché hanno reagito a una situazione che era difficile. Poi stiamo lavorando per continuare ad arrivare là davanti, perché è il nostro obiettivo, ci abbiamo sempre creduto e lo faremo a maggior ragione adesso che siamo a tre punti dalla vetta. Sappiamo che non possiamo sbagliare, ma questa cosa ci dà solo carica ed energia per andare avanti".

Alla Juvenes Dogana non è riuscito il terzo colpaccio contro il Tre Penne, dopo averlo fermato all'andata ed eliminato dalla Coppa Titano. Sulla squadra di Serravalle ha pesato anche un goal subito nel giro di 58 secondi e che ha sorpreso lo stesso allenatore, Riccardo Boldrini: "Il primo goal non l'ho neanche visto, stavo segnando come fossero messi i giocatori dall'altra squadra. Ci eravamo detti di cominciare molto attenti, invece mi sono girato e la palla era in rete. Dopo il primo goal abbiamo reagito abbastanza bene, poi abbiamo preso il secondo su calcio d'angolo, che ci ha un pochino tagliato le gambe. Il terzo l'abbiamo subito in infilata, loro sono bravi negli spazi aperti, e quindi la partita è andata. Avevo paura del tracollo, però nel secondo tempo siamo stati un po' più ordinati, forse loro hanno un pochino mollato, ma il finale è stato tutto nostro".

Nella ripresa gli ingressi di Aprea, Gaiani e Gianmaria Borghini hanno cambiato la partita. Come mai la scelta di inserirli così tardi?

"Mercoledì abbiamo un'altra partita, l'andata di coppa, una gara a cui teniamo. Però, questo non vuol dire che io abbia fatto scendere in campo una squadra che non volesse fare risultato, e pensavo fosse quella giusta. Diciamo che, forse, il fatto che stesse 3-0, che loro abbiano mollato e che noi ci credessimo un po' di più ha fatto sì che la partita del secondo tempo andasse un po' più dalla nostra parte, però non so se anche con questi giocatori in campo sin dall'inizio sarebbe andata nello stesso modo o diversamente".







