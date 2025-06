Bosnia-San Marino è già sold-out. Il ct Sergej Barbarez segnò ai Titani nel 2005

Esattamente 20 anni fa, il 4 giugno del 2005, la prima sfida tra San Marino e Bosnia-Erzegovina. La partita giocata allo Stadio di Serravalle si concluse con il risultato di 3-1 per gli ospiti. Per i biancoazzurri il gol di Andy Selva. In quell'occasione andò in rete anche l'attaccante Sergej Barbarez, che dopo aver sfidato San Marino da calciatore, sabato 7 giugno (diretta su San Marino RTV dalle 15) lo farò anche da commissario tecnico della Bosnia-Erzegovina. Per la sfida di Zenica i biglietti dello stadio Bilino Polje sono completamente esauriti. Il ct bosniaco ha diramato la lista dei convocati tra i quali ci sono anche il calciatore del Sassuolo Tarik Muharemovic e quello del Cesena Dario Saric. Nella lista anche l'ex Inter e Roma Edin Dzeko.

Sulla sfida contro San Marino ha parlato il centrocampista Haris Hajradinović: "Tutti guardano San Marino come un'outsider. Sulla carta sono una squadra più piccola rispetto a noi e tutti danno per scontato i tre punti in anticipo. Non credo, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Oggi ogni errore dell'avversario viene punito e dobbiamo essere attenti per tutti i 90 minuti. Dobbiamo iniziare bene la partita, segnare un gol e poi tutto sarà più facile".