Botta e risposta nel finale tra Folgore e La Fiorita

Incontro interessante e pieno di contenuti tra Folgore e La Fiorita. Il pareggio che scaturisce con botta e risposta nel finale è tutto sommato giusto.

Prima vera palla gol per La Fiorita con la verticalizzazione di Brighi per Zafferani, sceglie bene il tempo dell'uscita Guddo. Rischia la frittata difensiva la Folgore, i giallo/rosso/neri in qualche modo si salvano in corner. Dall'angolo svetta Brighi e la sfera termina alta. Minuto 23 scende Bitti a destra, radente per Golinucci che conclude di prima intenzione, respinge Zavoli, poi Bernardi ribadisce in rete ma quando si trova in posizione irregolare. Ottimo momento Folgore con Bitti, tra i migliori in campo, sinistro a giro che risulta largo. Oscar Lasagni è costretto ad operare un cambio alla mezz'ora con Facchetti al posto Yero, Ripresa. La Fiorita sempre pericolosa su palla inattiva si alza Mazzotti ma si resta sullo 0-0. E' parità anche per quanto riguarda i gol annullati. Montegiardino realizza con Massari ma l'assistente alza la bandierina e il Direttore di Gara annulla.

Quando tutto sembrava viaggiare su un giusto pareggio a reti inviolate, la gara si infiamma nel finale. Raul Ura porta in vantaggio la Folgore poco prima del recupero. Si alza tutta la panchina per festeggiare un gol, che in quel momento avvicina il club di Falciano, al vertice. La Fiorita è squadra, ha carattere, e diversi giocatori con buoni piedi come Giacomo Zaccaria che suol gong scarica sotto l'incrocio dei pali. A Domagnano, Folgore – La Fiorita 1-1.