Botta e risposta tra Domagnano e Faetano: è 3-2 per la banda Ricchiuti

Domagnano - Faetano

Il Domagnano non molla e la riprende per due volte, il Faetano però ha più voglia di vincerla e così nasce una delle partite più entusiasmanti di questa stagione. Sorridono i ragazzi di Adrian Ricchiuti, al quarto successo nelle ultime 5. Partenza a razzo: sesto minuto, Brisigotti conferma il proprio “magic moment” e – dopo la doppietta alla Libertas – segna ancora. Calcio di punizione che scavalca anche l'uomo messo sul suo palo da Colonna e muore all'incrocio. Il Faetano la sblocca ma il Domagnano reagisce immediatamente: Ferraro si avventa sulla palla vagante in area e scheggia il palo. Al quarto d'ora è già 1-1: Perazzini mette dentro, Moscardi taglia sul primo palo e da rapace d'area non lascia scampo a Forconesi. I Lupi giocano un gran primo tempo e sfiorano a più riprese il vantaggio: Mazzavillani a botta sicura nell'area piccola, super risposta d'istinto di Forconesi. Poi lo stesso Moscardi passa di fisico e tocca con la punta, Forconesi gli sbarra la strada. Nel finale di frazione grande spavento quando Mazzavillani si accascia a terra, torna in campo ma – all'intervallo – viene trasportato in ambulanza (cosciente e sulle sue gambe). Purtroppo, non sarà l'ultimo viaggio di questa partita.

Dopo un primo tempo di sofferenza, il Faetano torna ad azzannare l'avversario e – fatalità del destino – torna avanti sempre al sesto minuto. Festa Gallo intercetta e si invola, Colonna non riesce ad allontanare la minaccia e Parma spedisce sul palo nei pressi della linea. Le immagini non chiariscono ma l'assistente del direttore di gara Portelli – quaterna maltese questo pomeriggio a Fiorentino – indica il centrocampo. E allora i gialloblu vanno sul 2-1, nonostante le proteste veementi dei giallorossi. Il Domagnano resta a galla grazie a Colonna che dice di no al diagonale di Lisi, poi è miracoloso sul tap-in di Dulcetti. Rischia tanto, invece, Baffoni quando interviene duramente su Parisi. Per l'arbitro è solo giallo, il terzino del Faetano resta a terra molto dolorante e deve lasciare il terreno di gioco in ambulanza. Per questo infortunio viene concesso un maxi-recupero da 10 minuti e, dopo 90 secondi, il Domagnano ha la forza di tornare in quota. Forconesi fa il massimo sul destro di Ferraro, non può nulla sulla ribattuta di Moscardi. L'attaccante giallorosso è al posto giusto nel momento giusto, doppietta personale e clamoroso 2-2. Finita qui? Neanche per sogno. Ripartenza, Merendino atterra Lisi ed è seconda ammonizione per il capitano dei Lupi. Domagnano in 10, calcio di punizione e ancora Brisigotti manda in estasi Ricchiuti. Altra trasformazione magistrale del fantasista, seconda doppietta consecutiva ed è 3-2. Festa Faetano, ora a un passo dagli spareggi play-off.