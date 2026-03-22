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Braconi: "Dedico la doppietta alla mia ragazza" Clementi: "Vittoria legittima"

Nel dopo partita bocche cucite in casa San Marino. Per la Vigor Senigallia ha parlato l'autore della doppietta Lorenzo Braconi e il tecnico Aldo Clementi

di Lorenzo Giardi
22 mar 2026

Lorenzo Braconi, attaccante del Vigor Senigallia  "E' una vittoria che ci da morale spinti dal nostro fantastico pubblico che ci spinge ogni domenica e spesso viene anche agli allenamenti. La doppietta è per la mia famiglia e per la mia ragazza".  Aldo Clementi,  l'allenatore Vigor Senigallia :"Abbiamo approcciato molto bene e oltre a quelli fatti abbiamo sbagliato tante altre occasioni, poi il gol del San Marino non ci voleva, lì si è riaperta la partita, ma nella ripresa credo che non abbiamo concesso molto e la vittoria è legittima".





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