Braconi: "Dedico la doppietta alla mia ragazza" Clementi: "Vittoria legittima"

Lorenzo Braconi, attaccante del Vigor Senigallia "E' una vittoria che ci da morale spinti dal nostro fantastico pubblico che ci spinge ogni domenica e spesso viene anche agli allenamenti. La doppietta è per la mia famiglia e per la mia ragazza". Aldo Clementi, l'allenatore Vigor Senigallia :"Abbiamo approcciato molto bene e oltre a quelli fatti abbiamo sbagliato tante altre occasioni, poi il gol del San Marino non ci voleva, lì si è riaperta la partita, ma nella ripresa credo che non abbiamo concesso molto e la vittoria è legittima".













