SERIE D GIRONE F 2025-2026 Braconi: "Dedico la doppietta alla mia ragazza" Clementi: "Vittoria legittima" Nel dopo partita bocche cucite in casa San Marino. Per la Vigor Senigallia ha parlato l'autore della doppietta Lorenzo Braconi e il tecnico Aldo Clementi

Lorenzo Braconi, attaccante del Vigor Senigallia "E' una vittoria che ci da morale spinti dal nostro fantastico pubblico che ci spinge ogni domenica e spesso viene anche agli allenamenti. La doppietta è per la mia famiglia e per la mia ragazza". Aldo Clementi, l'allenatore Vigor Senigallia :"Abbiamo approcciato molto bene e oltre a quelli fatti abbiamo sbagliato tante altre occasioni, poi il gol del San Marino non ci voleva, lì si è riaperta la partita, ma nella ripresa credo che non abbiamo concesso molto e la vittoria è legittima".



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