SERIE D GIRONE F 2025-2026

Braconi: "Dedico la doppietta alla mia ragazza" Clementi: "Vittoria legittima"

Nel dopo partita bocche cucite in casa San Marino. Per la Vigor Senigallia ha parlato l'autore della doppietta Lorenzo Braconi e il tecnico Aldo Clementi

Lorenzo Braconi, attaccante del Vigor Senigallia  "E' una vittoria che ci da morale spinti dal nostro fantastico pubblico che ci spinge ogni domenica e spesso viene anche agli allenamenti. La doppietta è per la mia famiglia e per la mia ragazza".  Aldo Clementi,  l'allenatore Vigor Senigallia :"Abbiamo approcciato molto bene e oltre a quelli fatti abbiamo sbagliato tante altre occasioni, poi il gol del San Marino non ci voleva, lì si è riaperta la partita, ma nella ripresa credo che non abbiamo concesso molto e la vittoria è legittima".

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