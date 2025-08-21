Breidablik-Virtus 2-1

Il Breidablik vince 2-1 la partita di andata in rimonta su un'ottima Virtus. I Campioni Sammarinesi erano addirittura andati in vantaggio all'11' con un calcio di rigore conquistato da Buonocunto e realizzato da Scappini. Il pareggio di Valgeirsson alla mezz'ora ha dato coraggio ai padroni di casa che hanno ribaltato il risultato grazie ad un rigore molto contestato dalla Virtus e segnato da Valgeirsson che si è preso la doppietta personale. La sfida resta comunque in bilico in vista del ritorno giovedì prossimo al San Marino Stadium.