Brutto infortunio per Matteo Vitaioli

Infortunio per Matteo Vitaioli nella gara giocata con il Tropical Coriano contro la Marignanese. L'attaccante sammarinese è stato costretto ad uscire al 14' del primo tempo per un problema alla caviglia. Nella foto il momento in cui Matteo Vitaioli si infortuna. Per il giocatore del Tropical Coriano è fortemente a rischio la convocazione con la Nazionale impegnata sabato contro il Kazakistan. I primi accertamenti hanno escluso lesioni a livello osseo, sono previsti ulteriori controlli per valutare l'entità dell'infortunio.