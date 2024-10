UNDER 16 Buona la prima per la San Marino Academy La squadra di Loris Bonesso batte 2-1 il Gubbio al debutto in campionato. Di Michele Stefani e Giulio Massenzio le reti biancazzurre. Il mercoledì alle 17:55 l'appuntamento con il calcio giovanile su San Marino RTV

Prima di campionato da incorniciare per la San Marino Academy che batte in rimonta il Gubbio. 2-1 il risultato di una partita che regala le emozioni più forti nella ripresa dopo un primo tempo combattuto ma avaro di emozioni. La gara si infiamma al 7' della ripresa quando Chirizzi viene servito in profondità, poi una volta in area svirgola la conclusione ma l'arbitro vede un fallo di Guidi sull'avversario ed assegna agli ospiti il calcio di rigore.

Dal dischetto il penalty di Justin Morales è perfetto e Gubbio in vantaggio. Reagisce la squadra di Loris Bonesso alla ricerca del pareggio che arriva a dieci dalla fine. Corner dalla sinistra, Marra di testa allunga per Michele Stefani che sotto porta gira il pallone alle spalle di Squarta.

Il gol galvanizza i biancazzurri che poco dopo vanno vicini al vantaggio con la girata di Marra servito da Balsimelli, ma l'estremo difensore devia in angolo. A cinque minuti dalla fine la San Marino Academy resta in dieci per un brutto fallo di reazione di Pala che giustamente viene sanzionato con il cartellino rosso. Nonostante l'uomo in meno i biancazzurri trovano il gol vittoria a sessanta secondi dalla fine. Marra conquista con forza il pallone, un rimpallo favorisce Giulio Massenzio che si fa trovare al punto giusto nel momento giusto e firma il sorpasso. Assedio finale degli umbri alla ricerca del pareggio ma il risultato non cambia. San Marino Academy batte Gubbio 2-1.

