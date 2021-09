Buona la prima per la San Marino Academy, Torres ko 3-0

Foto: ©SMAcademy

Buona la prima per la San Marino Academy che riparte con una vittoria per 3-0 contro la Sassari Torres. Un risultato maturato nel secondo tempo, di una partita condizionata dal grande caldo, ma giocata su un buon ritmo da una parte e dall'altra. Bene la squadra di Alessandro Recenti nel primo tempo sul piano della costruzione, è mancato solo l'affondo decisivo che per poco trova la Torres con Giusy Bassano allo scadere di tempo. Montalti prova a disturbare la numero 9 che si libera comunque, ma calcia fuori.







Nella ripresa l'episodio che cambia il risultato arriva dopo 3 minuti con il calcio di rigore conquistato per un tocco di mano. L'azione parte da una prima occasione per le Titane con Barbieri che Fabiano neutralizza, poi Menin non arriva per un soffio. L'azione prosegue con Barbieri, il tocco di Ladu arriva con una mano per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto si presenta Raffaella Barbieri che sblocca la partita. Cambia la sfida anche se le ospiti hanno a metà tempo la palla del pari. Sul rinvio lungo la difesa è scavalcata, Bassano è velocissima, ma si defila troppo. Il tiro non crea problemi ad Alessia Piazza.

La San Marino Academy resta in controllo della partita e la chiude all'86' con la neo entrata Giulia Baldini. La numero 7 biancoazzurra s'infila nella difesa rossoblu e davanti a Fabiano non sbaglia. L'ex giocatrice di San Zaccaria e Riviera di Romagna è protagonista anche sul gol del 3-0 conquistando il secondo rigore di giornata. Questa volta lanciata a rete viene atterrata da Blasoni. Rosso e rigore. Sul dischetto si presenta Alessandra Massa che firma il 3-0. Prima vittoria e primi tre punti per la San Marino Academy. Domenica prossima il derby in trasferta contro il Ravenna.