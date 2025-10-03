FUTSAL

Buona la prima per Virtus, Domagnano, San Giovanni, Pennarossa, La Fiorita, Murata, Tre Penne.

Prima giornata del Campionato Sammarinese di Futsal: Virtus-Cailungo 5-1, Domagnano-Fiorentino3-2, San Giovanni-Faetano 2-1, Juvenes/Dogana-Pennarossa 1-5, La Fiorita-Libertas 6-1, Murata-Folgore 10-4, Tre Penne-Tre Fiori 5-4. 



