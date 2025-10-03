Buona la prima per Virtus, Domagnano, San Giovanni, Pennarossa, La Fiorita, Murata, Tre Penne
Prima giornata del Campionato Sammarinese di Futsal: Virtus-Cailungo 5-1, Domagnano-Fiorentino3-2, San Giovanni-Faetano 2-1, Juvenes/Dogana-Pennarossa 1-5, La Fiorita-Libertas 6-1, Murata-Folgore 10-4, Tre Penne-Tre Fiori 5-4.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy