Buonocunto: "Felici di esserci, pronti a fare quello che sappiamo"

Prima dell'allenamento di rifinitura ha parlato l'attaccante della Virtus Ivan Buonocunto:

Visto che un'impresa tira l'altra, ti chiedo, è la solita vigilia o è un po' diversa?

"Un po' diversa, sì, perché affrontiamo un play-off, mai successo nella storia del calcio sammarinese, quindi siamo felici di questo, però anche consapevoli insomma che sarà un play-off difficile, però come ho detto prima vogliamo affrontarlo più serenamente possibile e goderci queste due partite".

Il turno precedente avete fatto quell'impresa, quanto si alzerà secondo te l'asticella domani?

"L' asticella si alza perché la squadra avversaria è molto fisica, è una squadra forte, anche abituata a queste competizioni, però noi non abbiamo nulla da perdere, ci vogliamo provare fino in fondo".

Partita di personalità per metterli in difficoltà, sapendo che ci sono delle fasi nelle quali bisognerà anche soffrire?

"Sicuramente ci sarà da soffrire, abbiamo sofferto anche in precedenza, però credo la differenza la fa il gruppo, la squadra, quindi è importante essere compatti e essere intelligenti, perché sono 180 minuti, quindi bisogna essere molto equilibrati in campo e fare le cose giuste".









