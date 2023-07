CALCIO FEMMINILE C'è anche Chiara Beccari tre le 25 Azzurre per i Mondiali Tra le convocate di Milena Bertolini anche la giocatrice della Juventus, cresciuta calcisticamente sul Titano.

Chiara Beccari partirà per la Nuova Zelanda. Tra le 25 convocate della ct Milena Bertolini per i prossimi mondiali c'è anche l'italo/sammarinese Chiara Beccari. L'attaccante della Juventus, in questa stagione in prestito al Como, fa parte della spedizione che mercoledì 5 luglio partirà per la Nuova Zelanda, dove l’Italia continuerà a lavorare in vista dell’esordio Mondiale contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland. Entro il 10 luglio dovrà essere comunicato alla FIFA l’elenco delle 23 convocate, cambi possibili fino a 24 ore dalla prima gara delle Azzurre.

