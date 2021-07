EURO 2020 C'è anche San Marino a Wembley

C'è anche San Marino a Wembley.

C'è anche un po' di San Marino a Wembley per la finalissima degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Sono stati invitati dalla UEFA il presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio Marco Tura ed il segretario generale Luigi Zafferani. A Londra, poi, sono presenti anche Simon Pietro Tura e Andrea Zoppis per il commento audio-visivo della finale per persone non vedenti grazie al progetto voluto dalla CAFE.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: