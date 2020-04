CAMPIONATO SAMMARINESE C'è attesa per il nuovo decreto Nuovo calendario per portare a termine la stagione e conoscere i nomi delle tre squadre che parteciperanno alle Coppe Europee.

C'è attesa per il nuovo decreto.

Il calcio sammarinese attende le decisioni del governo sulle possibili riaperture dopo il 20 aprile. L'attesa è per conoscere se gli atleti agonisti potranno tornare ad allenarsi, con tutte le precauzioni del caso e naturalmente a porte chiuse. Un nuovo decreto che, in caso di riapertura dell'attività sportiva per i soli atleti agonisti, consentirebbe alla Federcalcio Sammarinese, in linea con le direttive della Uefa, di programmare un nuovo calendario per portare a termine la stagione e conoscere i nomi delle tre squadre che parteciperanno alle Coppe Europee.



I più letti della settimana: