UNDER 21 C’è la Spagna per la Nazionale Under 21: match da sogno contro le Furie Rosse La Nazionale Under 21 di San Marino è arrivata a Lugo per affrontare i pari età della Spagna. Una sfida affascinante, in programma venerdì sera alle 20.45.

Basta poco per capire che questa non è una trasferta come le altre. È quel sogno che ogni bambino sammarinese ha, quando inizia a giocare a calcio. Perché l’opportunità è unica e forse irripetibile: confrontarsi con le future star del calcio mondiale. È una sfida dura, durissima ma altamente affascinante quella che attende la Nazionale Under 21, che venerdì sera alle 20.45 affronterà i pari età della Spagna. Partenza in mattinata da Rimini con volo charter e arrivo a La Coruña, prima del trasferimento in bus verso Lugo, sede dell’incontro. Sarà la Galizia dunque ad ospitare quello che è il quarto match delle qualificazioni agli Europei di categoria. Fino a questo momento due trasferte complicate tra Finlandia e Kosovo, ma anche l’ottima prestazione casalinga contro la Romania che sta contendendo il primato agli spagnoli, grandi favoriti di questo raggruppamento.

Il Commissario Tecnico Matteo Cecchetti ha convocato 21 giocatori. Assenti Molinari, Pierini e Canarezza - gli ultimi 2 per problemi fisici - mentre “scendono” dalla Maggiore il portiere Pietro Amici - che sostituisce lo squalificato Borasco - il difensore Matteo Sammaritani e l’attaccante Fausto Salicioni, che ha già esordito con Cevoli ma è alla prima chiamata in Under 21.

"Un'opportunità molto bella" - dice Salicioni - "quando mi hanno detto che giocavo qua con l'Under 21 contro la Spagna, ero contento. Sempre bello contro queste squadre, giochi contro grandi giocatori, sarà una bella esperienza. Mi aspetto una partita intensa, loro partiranno forte e attaccheranno fin da subito, però per come l'abbiamo preparato in settimana possiamo fare una bella partita. C'è grande motivazione contro queste squadre e questi difensori di alto livello, se devo correre, correrò".

