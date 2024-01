MERCATO C'è Mario Barone per la Virtus capolista Da due giorni si è aperto il calciomercato sammarinese: tra le più attive ci sono Virtus e La Fiorita, rispettivamente con 5 e 4 acquisti. Colpo Murata con l'arrivo di Elia Benedettini tra i pali.

Il Murata ha un nuovo portiere, e che portiere. Dalla Libertas, con cui ha disputato la prima parte di stagione, arriva Elia Benedettini. L'estremo difensore sammarinese – 48 presenze con la maglia della Nazionale, di cui è il portiere titolare – difenderà i pali bianconeri, con ogni probabilità, già da sabato prossimo contro il Fiorentino. Esordio che potrete seguire in diretta su San Marino RTV, dalle 15. Un colpo per i play-off, un acquisto di qualità che va sicuramente a rinforzare la rosa di Beppe Angelini.

Tra le più attive, invece, ci sono le due squadre che nel weekend si giocheranno il “titolo” di campione d'inverno: 4 arrivi in casa La Fiorita, addirittura 5 per la Virtus del DS Matteo Guiducci. Un mix tra gioventù ed esperienza: Rosti, Lombardi e Vallocchia – i primi del 2001, l'ultimo del 2002 – e il ritorno a San Marino di Cristopher Genestreti, difensore ex Folgore e Tre Penne. Il colpo più importante è quello di Mario Barone. L'ex capitano del “primo” Victor San Marino – anche lui arrivato dalla Libertas – andrà a rinfoltire il centrocampo neroverde, dando quantità e soprattutto qualità nonostante i 39 anni. Carriera importante per Barone che ha giocato in piazze calde come Sambenedettese e Nocerina. Domenica, nel big match contro il Tre Penne, potrebbe già esserci spazio. Si stanno muovendo anche le altre squadre del campionato sammarinese: la Juvenes/Dogana, in particolare, è a caccia di un difensore per migliorare il reparto.

