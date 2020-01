NOMINA C.T C.T Nazionale: Fabrizio Costantini nuovo Commissario Tecnico. Nomina immediata o dal 2021? Restano ormai pochi dubbi sul nome del prossimo C.T. Sulla panchina della Nazionale tornerà un sammarinese. Unico candidato l'attuale C.T dell'Under 21

Le tappe che porteranno alla nomina. Domani sera è in programma il Comitato Federale: la Federcalcio incontrerà due dirigenti di ogni società del Campionato sammarinese. Il 31 gennaio sarà la volta dell'Assemblea Federale, allargata a 4 dirigenti per società.

Il 3 marzo sorteggi di Nations League che la Federcalcio seguirà con il Commissario Tecnico: l'attuale o il nuovo? I membri del Consiglio Federale della FSGC verosimilmente informeranno della scelta i dirigenti delle società, venerdi 31 gennaio durante l'Assemblea. La nomina ufficiale potrebbe slittare di qualche settimana, comunque non oltre il 29 febbraio, per poi presentarsi ad Amsterdam il 3 marzo con il C.T .

Ormai ci sono pochi dubbi sul nome del sostituto di Varrella che sarà il sammarinese attuale tecnico dell'Under 21 Fabrizio Costantini.

Due sono le strade. La prima. Nomina immediata di Costantini C.T della Nazionale Maggiore e Under 21 in mano all'attuale secondo; Matteo Cecchetti. Seconda strada. Costantini, completa il biennio in Under e Varrella proseguirebbe il suo lavoro con la preparazione alla Nations che comprende anche l'amichevole del 29 maggio a Cagliari con l'Italia e il girone di Nations League, per poi essere sostituito prima delle qualificazioni al mondiale del Qatar 2022.

Chi al posto di Costantini in under? L'allenatore del Tre Fiori, Matteo Cecchetti avrebbe così 5 partite per meritarsi la nomina. L'altro nome per il nuovo biennio è quello di Renato Cioffi, attuale tecnico del Faetano. Qualche chance anche per il C.T dell'Under 19 Pietro Rossi. Non c'è solo la nomina del C.T in ballo, ma anche quella di Direttore Tecnico.

Se salta Franco Varrella, salta anche Massimo Bonini? I due sembrano molto legati. Sembra aver preso altre strade l'avventura professionale del Direttore Generale Alberto Pacchioni. In questo caso un ruolo che potrebbe non interessare per il futuro. Sufficiente quello di Segretario Generale ricoperto da Luigi Zafferani



