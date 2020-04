Cailungo, Bartoletti: "Sarebbe bello trovare una soluzione per dare senso all'annata"

Il Cailungo di Claudio Bartoletti è tra le belle novità della stagione del calcio sammarinese. I rossoverdi hanno conquistato l'accesso al Q1 e nonostante l'ultimo posto in classifica sono ancora in corsa per i play off. L'emergenza ha fermato la stagione, ma non l'ha ancora annullata. Quindi in caso di ritorno in campo ci potrebbero anche essere modifiche alla formula in base al tempo a disposizione. Nel caso questo fosse limitato, un eventuale play off che coinvolga tutte le squadre, magari premiando al turno successivo la prima in classifica, non sarebbe forse da scartare. Abbiano sentito l'opinione del tecnico del Cailungo. Al tecnico del Cailungo abbiamo chiesto un parere anche sulla preparazione atletica e se la sosta forzata possa ridurre le differenze tra le squadre.

Sentiamo in collegamento Skype Claudio Bartoletti