PRESENTAZIONI Cailungo, Bianchi: "Lavorerò per portare i rosso/verdi ad accorciare il gap con le prime della classe" Antonio Bianchi già ex allenatore del Domagnano scelto per guidare il Cailungo.

Con lui il tecnico in seconda Giuliano Bianchi e il preparatore dei portieri Nicola Ricci il Cailungo ha definito lo staff tecnico. Antonio Bianchi, classe 1959, romano d'origine ma ormai riminese d'adozione, conosce il campionato sammarinese per aver già avuto un'esperienza con il Domagnano. Bianchi, è stato scelto dai dirigenti del Cailungo per provare ad accorciare il gap con le big. Il tecnico non si sbilancia, occorrerà vedere anche che squadra verrà allestita per affrontare la stagione 2020/2021. La dirigenza ha fatto sapere che non intende smembrare la formazione che a tratti ha fatto molto bene con Bartoletti, ma è chiaro che arriveranno nuovi innesti richiesti dal tecnico.



