Cailungo, Bua: "Le cose sono cambiate, siamo più amalgamati"

Terzo gol consecutivo per Antonio Bua che col rigore di oggi ha permesso al Cailungo di fare 1-1 con la Juvenes/Dogana: "Penso che la squadra oggi abbia fatto una buona prestazione, probabilmente meritavamo il pareggio anche noi un po' prima. Per fortuna il loro 2-0 era in fuorigioco, quindi è stato annullato. Siamo stati capaci di reagire e siamo andati a prenderci un punto. Diciamo che sono cambiate le cose anche a livello di gioco, penso che siamo più amalgamati, stiamo giocando meglio e i risultati piano piano arrivano. Speriamo di fare sempre meglio da qua alla fine della stagione".







