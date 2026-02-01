CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo, Bua: "Le cose sono cambiate, siamo più amalgamati" Terzo gol consecutivo per Antonio Bua, autore della rete su rigore

Terzo gol consecutivo per Antonio Bua che col rigore di oggi ha permesso al Cailungo di fare 1-1 con la Juvenes/Dogana: "Penso che la squadra oggi abbia fatto una buona prestazione, probabilmente meritavamo il pareggio anche noi un po' prima. Per fortuna il loro 2-0 era in fuorigioco, quindi è stato annullato. Siamo stati capaci di reagire e siamo andati a prenderci un punto. Diciamo che sono cambiate le cose anche a livello di gioco, penso che siamo più amalgamati, stiamo giocando meglio e i risultati piano piano arrivano. Speriamo di fare sempre meglio da qua alla fine della stagione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: