Cailungo, Claudio Bartoletti: "Dobbiamo mettere la salute in primo piano"

In collegamento Claudio Bartoletti

Nel campionato sammarinese il Cailungo aveva raggiunto la qualificazione al Q1, la squadra di Claudio Bartoletti era in lotta per un posto nei play off al momento dell'interruzione della stagione. I rossoverdi sono stati tra le sorprese della prima parte di stagione e nonostante l'ultimo posto occupato nel Q1 avevano ampio margine per recuperare e passare il turno.