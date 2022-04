CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo-Domagnano 1-1: giallorossi agli spareggi play-off Il Cailungo va in vantaggio con Benedetti ma spreca l'opportunità di recuperare punti al Domagnano in ottica spareggi: ad Acquaviva termina 1-1, con il pareggio giallorosso di capitan Angelini.

Il gol di Nicolò Angelini vale l'accesso matematico agli spareggi play-off per il Domagnano mentre il Cailungo recrimina per non aver mantenuto un vantaggio che sarebbe stato fondamentale in ottica 12° posto. E che arriva dopo soli 4 minuti: Santucci prolunga il lancio dalle retrovie, Gianluca Benedetti se la porta avanti con la testa e, dal limite, trova il fendente che non lascia scampo a Colonna e porta avanti i rossoverdi. Cailungo che continua a spingere, rendendosi pericoloso da corner: Benedetti sfiora la doppietta, Colonna respinge e poi si salva in corner mentre Censoni svetta più in alto di tutti e passa a centimetri dall'incrocio. Nel momento migliore dei ragazzi di Protti, però, arriva il pareggio del Domagnano: capitan Angelini controlla in area, si gira in un fazzoletto e batte Gallinetta in diagonale.

E' un 1-1 di importanza vitale per i giallorossi che, sulle ali dell'entusiasmo, cercano il sorpasso nella ripresa: azione caparbia di Bara, il tentativo del 10 esce di pochissimo. Ancora Domagnano: punizione di Parma, né Olivieri né Grieco riescono a spingere il pallone in rete e il Cailungo si salva. Garantendosi un'ultima chance per il possibile 2-1 ma è bravo Colonna a dire di no alla staffilata da fuori di Alessandro Morri. Rossoverdi ancora in corsa per gli spareggi ma la strada è sempre più in salita.

