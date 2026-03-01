CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo-Domagnano, Gozzi: "Abbiamo nuovamente invertito il trend, bene così". Persichelli: "Ottima prestazione, ma dobbiamo fare gol"

Autore del gol decisivo il difensore del Domagnano Enrico Gozzi: "Ce l'aspettavamo che sarebbe stata una partita complicata, ci avevano messo in difficoltà anche all'andata come approccio, loro hanno bisogno di punti come noi. Sicuramente nel primo tempo siamo stati un po' sotto anche le nostre aspettative, nel secondo tempo siamo stati molto bravi con la voglia a riprendere fino all'ultimo, ci crediamo sempre. Noi guardiamo partita per partita, abbiamo avuto un mesetto o poco più dove i risultati non arrivavano, nonostante comunque c'erano delle buone prestazioni. Siamo riusciti a invertire questo trend e vogliamo continuare così fino alla fine"

Diverse occasioni non sfruttate dal Cailungo, come testimoniato dal centrocampista Lorenzo Persichelli: "Siamo riusciti a mettere in difficoltà secondo me una grande squadra, ci siamo riusciti perché siamo andati in vantaggio e purtroppo per disattenzioni e per bravura loro non siamo riusciti a portare i punti a casa. C'è rammarico e c'è tanta delusione e rabbia, prendiamo la parte buona che è la prestazione a parte gli ultimi minuti. Mi tiro in mezzo anche io, fortunatamente abbiamo creato tante azioni però purtroppo non le abbiamo sfruttate e questo ci capita da parecchie partite. Come ho detto prima prendiamo la parte buona che sono le occasioni create, purtroppo la palla bisogna metterla dentro"





