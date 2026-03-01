CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo-Domagnano: le parole di Amati e Mezzadri

Contento per i 3 punti, meno per la prestazione, il tecnico del Domagnano Manuel Amati: "Eravamo memori dall'andata che era stata una partita molto scorbutica, con spazi molto stretti e una squadra che comunque a livello agonistico ti impegna. Nel primo tempo non siamo stati assolutamente bravi a trattare la palla, abbiamo calciato troppe volte e questo ha anche concesso ripartenze che potevano che potevano costarci anche più del prezzo che poi abbiamo pagato a inizio secondo tempo con la bella punizione di Bua. Poi il riscatto c'è stato, abbiamo avuto oltre i gol altre due o tre situazioni importanti. Però ecco sicuramente non possiamo più permetterci di buttare via una parte della partita, pur rispettando la forza dell'avversario che ha fatto un'ottima figura e quindi dobbiamo entrare in campo con idee molto più chiare dal primo minuto. Sarà un lavoro da fare in settimana perché ci aspetta un avversario molto difficile settimana prossima"

Fa un'analisi lucida del momento il collaboratore tecnico del Cailungo Riccardo Mezzadri: "Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi dall'inizio, rispetto alle ultime uscite abbiamo giocato un po' più spensierati, un po' più decisi. Potevamo sfruttare sicuramente qualche situazione nel primo tempo perché abbiamo sprecato un po' troppo, però siamo rimasti in partita, abbiamo trovato il gol, chiaramente c'è stata la reazione del Domagnano che comunque è un'ottima squadra, è la sesta forza del campionato e quest'anno forse credo che sia la squadra che a livello atletico corre più di tutti. Abbiamo provato a resistere, purtroppo abbiamo preso due gol su due palle inattive, diciamo che ai punti sarebbe un pareggio perché primo tempo meglio noi, secondo tempo meglio loro, solo che noi dobbiamo migliorare nei dettagli fondamentalmente"





