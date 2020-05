CAMPIONATO Cailungo, Gallinetta: "La nostra forza è il gruppo"

E' partito da Appiano Gentile, passato per Vinovo e ha girato l'Europa tra Slovenia, Belgio e Malta: la carriera di Alberto Gallinetta è stata di buonissimo livello, culminata appunto con l'acquisto da parte della Juventus nella stagione 2013/2014. Poi una nuova chiamata in una nuova nazione: il Cailungo e il campionato sammarinese, che ha da subito colpito il portiere classe 1992.

Seconda stagione a San Marino per Gallinetta con un Cailungo che, a suo parere, sta crescendo di anno in anno. La dimostrazione è aver raggiunto il Q1 in questo campionato. Ora lo stop e i tanti dubbi sulla ripartenza: su questo, l'estremo difensore rossoverde la pensa così.

Nel servizio l'intervista ad Alberto Gallinetta, portiere Cailungo.

I più letti della settimana: