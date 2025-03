Cailungo - Juvenes Dogana. Colonna: "Oggi servivano i 3 punti", Hirsch: "Sapevamo che fosse una finale"

"In questa partita servivano più i tre punti che giocare bene, sono arrivati, quindi complimenti a tutti noi". Un commento chiaro e conciso, quello di Riccardo Colonna, dopo la vittoria della Juvenes Dogana per 2-1 sul Cailungo. Con la possibilità di tornare a ridosso del Domagnano, ultima squadra della zona turno preliminare dei playoff, i biancorossoblù non avevano preparato una partita da giocare in punta di fioretto, ma una gara di sostanza. Una scelta che alla fine ha pagato: "Ci abbiamo creduto fino alla fine - prosegue il centrocampista -. È stata una partita complicata, ma senza rischiare troppo. A parte due occasioni, quella del goal e un'altra, non ci hanno creato troppi problemi, mentre noi qualche cosina in più l'abbiamo avuta, quindi secondo me sono tre punti meritati". Lo stesso Colonna ha segnato il goal della vittoria, una soddisfazione aggiuntiva per lui, rientrato a stagione in corso dopo l'infortunio al tendine d'Achille subito nel finale della scorsa: "Un goal pesante in ottica dei playoff, perché è il nostro obiettivo e quindi fino alla fine lotteremo per quello - commenta -. Questa è una stagione a cui tenevo particolarmente, visto che era quella del ritorno dopo un infortunio lungo. Sta andando tutto abbastanza bene e quindi spero di continuare così".

Lato Cailungo, c'è tanta delusione per l'opportunità mancata di rifarsi sotto nella lotta playoff. Amarezza riassunta così da Adolfo Hirsch: "Sapevamo che fosse una finale per noi. Siamo andati in vantaggio ed è stata una partita ordinata, ma loro sono stati bravi a palleggiare. Sapevamo che avrebbero fatto questo gioco. Poi alla fine, un po' per poca fortuna, un po' per disattenzione nostra, siamo praticamente fuori dalla lotta playoff". Ma con che spirito il Cailungo affronterà le ultime quattro partite della stagione, ormai senza obiettivi residui? Sempre Hirsch: "Punteremo a continuare a crescere, a fare il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, portandolo avanti. E sicuramente inizieremo a pensare anche al prossimo anno".