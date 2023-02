CAMPIONATO Cailungo-La Fiorita: la carica di Manfredini, il dispiacere di Protti

3 punti fondamentali per La Fiorita come ribadito anche dal tecnico gialloblu Thomas Manfredini mentre quello del Cailungo Christian Protti non ha nulla da recriminare e si tiene stretta la buona prestazione fornita dai rossoverdi.

