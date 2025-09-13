CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo - Murata. Sarti: "Sbagliato troppi goal", Camillini: "Sarà una risalita difficile" Il commento dei due allenatori dopo il pareggio per 1-1 nella seconda giornata

Il pareggio nella sfida dalla seconda giornata da punti a entrambe, ma scontenta tutti, forse il Cailungo un po' di più. Ad Acquaviva, tra i rossoverdi e il Murata è stata una sfida con varie occasioni, concentrate, però, all'inizio e alla fine del partita, dove la squadra di Roberto Sarti ha costruito di più, eppure ha capitalizzato meno del dovuto. Un fatto che ammette anche l'allenatore del Cailungo: "Purtroppo sì, dovevamo andare sul 2-0 o anche sul 3-0, abbiamo sbagliato troppi goal. In questi casi si viene puniti e noi siamo stati puniti. Alla fine, addirittura, avremmo potuto perdere, perché di occasioni ne hanno avute anche loro, ma va bene, ripartiamo da qua".

È un Cailungo che vuole proporre calcio, quello che abbiamo visto?

"Sì. Ci stiamo allenando dal 4 di agosto con queste motivazioni, non vogliamo buttare via la palla, la vogliamo tenere, la vogliamo giocare, vogliamo provare a dominare il gioco. Ovviamente è una cosa difficile da fare, ma non vogliamo mollare questi principi".

Quali sono gli obiettivi che vi siete dati per la stagione?

"Non c'è un obiettivo, vogliamo giocare tutte le partite in questa maniera, con cattiveria agonistica, con determinazione, con voglia, poi faremo i conti alla fine. Siamo una società piccola però determinata a migliorare".

Lato Murata, è arrivato il primo di tanti punti che serviranno per annullare il -9 inflitto dalla giustizia sportiva per le irregolarità in alcuni tesseramenti delle scorse stagioni. Una risalita che, ammette l'allenatore Michele Camillini, non sarà semplice "perché comunque siamo una squadra rivoluzionata rispetto all'anno scorso. Però c'è solo da lavorare, non dobbiamo pensare alla classifica ma cercare di portare punti tutte le domeniche per arrivare il prima possibile a quota zero".

Oggi si è vista una squadra che sembrava faticare nella costruzione negli ultimi metri, soprattutto con ritmi un po' più bassi, ma anche, nella ripresa, una squadra che quando le individualità si accendono può andare in verticale...

"Diciamo che bisogna dare merito anche agli avversari, che ci hanno pressato e non ci hanno fatto giocare. Abbiamo fatto fatica, è stata un partita dai due volti: ci è mancata un po' quella fame di vincere e abbiamo regalato un tempo. Per fortuna si era chiuso sullo 0-0, altrimenti non so come sarebbe finita. Prendiamoci questo punto e andiamo avanti".



