Il pareggio permette al San Giovanni di mantenere il 12esimo posto che vale i play off, il Cailungo resta a – 4. Pericolosi i rossoverdi con la conclusione di Andrea Muccioli dal limite. De Angelis devia in angolo. Episodio avvenuto poco dopo quando Santucci viene strattonato da Montebelli. Le proteste restano vane, l'arbitro non interviene. Cailungo meglio nel primo tempo, ancora Santucci si gira nel traffico, il sinistro non inquadra la porta per questione di centimetri. Per vedere il San Giovanni occorre attendere il tramonto di prima frazione. Punizione di Magnani, colpo di testa di Angelini. Gallinetta è reattivo e allontana. La pressione del Cailungo coglie i suoi frutti al minuto 13 della ripresa. La punizione di Grieco arriva sui piedi di Andrea Muccioli che colpisce di contro balzo e spedisce nell'angolino basso. Quarto gol per lui in questo campionato. La gioia del vantaggio dura solo 10 minuti e il San Giovanni pareggia con Berardi. Ristabilita la parità. Altre proteste Cailungo quando Giacomo Conti atterra Santucci. Per il direttore di gara Villa tutto regolare. I rossoneri provano a vincerla nel finale, Angelini tiro cross che si stampa sulla traversa. È un pareggio che sta molto bene al San Giovanni perché in sostanza in classifica non cambia niente. Cailungo – San Giovanni 1-1.