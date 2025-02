Cailungo-San Giovanni, Garcia Rufer: "I gol servono alla squadra". Labas: "Dobbiamo lavorare"

Autentico protagonista il bomber rossonero Augusto Garcia Rufer, autore della decisiva doppietta. Dall'altra parte Jules Labas, attaccante del Cailungo, chiede ai suoi compagni di resettare e ripartire.

Garcia Rufer: "Era importante riprendersi, soprattutto dopo due pareggi con squadre in teoria alla portata, quindi era importante partire con i tre punti. L'importante è fare tre punti, basta. Il resto non conta, traguardi personali se arrivano e contribuiscono ai punti bene, se no non importa".

Labas: "Oggi secondo me è mancata un po' di determinazione e un po' di consapevolezza nei nostri mezzi, soprattutto di cattiveria più che altro. Non dobbiamo mollare, adesso ci saranno delle partite che saranno fondamentali e cercheremo di fare il massimo e per il resto si vedrà a fine stagione. Però secondo me possiamo fare ancora molto bene per questo finale di stagione".