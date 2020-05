Cailungo, Stradaioli: "Per noi stagione finita, guardiamo già al girone unico" Il dirigente rossoverde traccia un primo bilancio del campionato fermo all'ultima posizione nel Q1 e apprezza la formula del prossimo anno.

La qualificazione al Q1, primo obiettivo raggiunto dal Cailungo, che però a causa della sospensione per il coronavirus si trova già a fare un primo bilancio della stagione. L'ultimo posto del girone, non permetterà alla squadra rossoverde di giocare i play off in caso di ripartenza. La sospensione del campionato porterà le prime tre proprio del Q1 nelle Coppe Europee, l'opinione del dirigente del Cailungo. Il progetto della società rossoverde continua con l'obiettivo di migliorare ancora, già nel prossimo campionato a girone unico, formula apprezzata da Stradaioli.



