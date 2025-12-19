CAMPIONATO SAMMARINESE Cala il sipario sul 2025 del Campionato Sammarinese Nel weekend va in scena l'ultima giornata del 2025, il 14° turno. Continua a tener testa il duello in vetta tra Tre Fiori e Virtus, impegnate a distanza contro Faetano e Cailungo. In diretta su RTV sia Domagnano-San Giovanni che Cosmos-La Fiorita.

Il Campionato Sammarinese si prepara a vivere l’ultimo, intensissimo weekend del 2025, e il 14° turno promette scintille: cinque partite al sabato, tre alla domenica, con una vetta che non concede tregua. Tre Fiori e Virtus, separate da un solo punto, guidano il gruppo e tengono tutti con il fiato sospeso. Sullo sfondo, la Supercoppa di martedì 23 dicembre: turnover sì o no? Ogni scelta può pesare come un macigno. A rompere il ghiaccio sarà proprio la Virtus. La squadra di Bizzotto apre il sabato al “Crescentini” di Fiorentino contro il Cailungo. Sulla carta è quasi un testa-coda: i Rossoverdi arrancano, con un solo punto nelle ultime cinque. Risponderà il Tre Fiori alle 18:15 ad Acquaviva, contro il Faetano. Sfida carica di incroci e ricordi – soprattutto sulle due panchine con grandi ex come Girolomoni e Sperindio - ma anche di punti pesantissimi. I Gialloblù sono ancora imbattuti e vogliono salutare il 2025 in cima alla classifica. Dall’altra parte, il Faetano arriva da due ko consecutivi e cerca riscatto.

Occhi puntati anche sul Domagnano, terzo in solitaria, impegnato a Montecchio – di nuovo alle 15 - contro un San Giovanni che sta affrontando un momento complicato, a differenza degli avversari. Match da vivere in diretta su San Marino RTV. A caccia del quinto successo in fila il Fiorentino, contro il Murata fanalino di coda, mentre la San Marino Academy va a caccia della prima vittoria stagionale contro una Folgore in crisi da ormai troppo tempo.

La domenica si apre con l'altra imbattuta di questo campionato, La Fiorita. Montegiardino affronta il Cosmos in una sfida tutt'altro che semplice. I gialloverdi – al netto della Coppa – non perdono da fine settembre, i ragazzi di Ceci sono il miglior attacco del torneo. Tanti temi, nella partita in diretta su RTV dalle ore 15. A chiudere il programma della 14^ giornata – l'ultima dell'anno – il derby della Funivia tra Tre Penne e Libertas e l'equilibratissima sfida tra Juvenes/Dogana e Pennarossa, con le due formazioni appaiate a quota 17 in classifica.

