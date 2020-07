COPPE EUROPEE Calciatore del Tre Fiori positivo al Covid Con lui in isolamento altri 3 atleti, nessuno di loro è sammarinese

Calciatore del Tre Fiori positivo al Covid.

La squadra Campione di San Marino è stata sottoposta come da protocollo ai tamponi in vista della partecipazione al preliminare di Champions League. Uno di questi ha dato esito positivo. Il calciatore è attualmente in quarantena, così come altri 3 compagni di squadra che erano venuti a stretto contatto. Nessuno di loro è sammarinese. Il club in collaborazione con la Federazione sta verificando se, da protocollo Uefa, è possibile continuare gli allenamenti di gruppo. Dubbi anche sull'amichevole prevista per sabato prossimo contro il Tre Penne, sulla quale una decisione sarà presa nella giornata di domani.

