EUROPA LEAGUE Calciatore portoghese positivo: era in trattativa col Tre Fiori Terminata invece la quarantena di una squadra giovanile della San Marino Academy

Nei giorni scorsi è stato registrato un caso di positività di un giocatore portoghese arrivato a San Marino e in trattativa per giocare con il Tre Fiori. Il ragazzo si trova attualmente in isolamento fuori territorio e sarebbe risultato negativo ad un secondo tampone. In vista della prossima partita di Europa League e del Campionato, la società valuterà se tesserarlo o meno. Terminata invece la quarantena di una squadra giovanile della San Marino Academy. Tutti i componenti sono risultati negativi ai test e hanno ripreso regolarmente l'attività.



