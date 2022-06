La Reggenza, in vista degli impegni in Europa delle formazioni sammarinesi, le ha ricevute in udienza a Palazzo Pubblico. Parlano i rappresentanti dei club sammarinesi: Il centrocampista de La Fiorita Armando Amati, il difensore del Tre Fiori Nicola Della Valle, il dirigente del Tre Penne Robert Cardinali e il presidente della Folgore Mauro Duca.