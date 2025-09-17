Calcio camminato, parte la nuova stagione

Con il ritorno dell'autunno, torna a San Marino anche il calcio camminato, per il quarto anno di fila. Un progetto nato a livello internazionale circa un decennio fa e che la Federcalcio del Titano ha abbracciato tra le prime, nella stagione 2022-23, collaborando con Walking football e la Uefa. Il calcio camminato è dedicato a giocatori over 50 che non vogliono o non possono più sostenere i ritmi e i traumi della versione classica della disciplina, ma che non intendono rinunciare al pallone.

A San Marino, lo scorso anno si era raggiunta la ventina di tesserati, creando un gruppo affiatato che ha partecipato anche a tornei internazionali, ma ora la Federcalcio vuole ampliare la platea di praticanti, puntando a disputare più partite, più tornei e, in futuro, un piccolo campionato interno, cercando il sostegno dei 15 club del Titano.

"Questo è un tipo di calcio in cui è vietato correre, è vietato fare contrasti ed è vietato alzare il pallone oltre l'altezza della vita - commenta Andrea Zoppis, responsabile progetti internazionali della Fsgc -. È dedicato alle persone over 50 con passione per il calcio o anche solo con la voglia di socializzare di nuovo, di praticare sport e di stare in salute, che vogliono mettersi in gioco senza rischi, quindi evitando e riducendo al minimo gli infortuni. Il calcio camminato ti dà questa possibilità".

Anche per la nuova stagione è stata rinnovata la collaborazione con il Centro diabetologico dell'ospedale di San Marino, che gira attorno a un progetto di miglioramento della vita dei pazienti, ma anche di studio dei benefici che può portare il calcio camminato. Un'iniziativa che ha già dato buoni risultati.

"Per i pazienti diabetici l'attività fisica, soprattutto aerobica, è proprio un principio terapeutico fondamentale, per cui, quando la Federazione calcio ci ha prospettato questa collaborazione, abbiamo aderito molto entusiasti - spiega la dottoressa Letizia Ceccoli -. Quasi tutti i partecipanti hanno migliorato i propri parametri metabolici e hanno ridotto il peso e la circonferenza vita, ma soprattutto tutti hanno migliorato la propria percezione della qualità di vita e della salute e questo, per noi, è un grande successo".







