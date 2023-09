EURO 2024 Calcio, Danimarca-San Marino verso il sold-out Lo stadio Parken pronto ad accogliere 35 mila tifosi per la sfida in diretta su RTVSport (canale 93 digitale) dalle 20:35

Danimarca – San Marino è una sfida che va diretta verso il sold-out. Una partita da tutto esaurito che richiamerà allo stadio Parken oltre 35 mila spettatori. La squadra di Fabrizio Costantini ha richiamato l'interesse, la curiosità dei tifosi danesi. Prima e durante la conferenza stampa non sono mancate domande sul calcio di San Marino e sugli obiettivi di questa piccola Nazionale. Lo stadio Parken è un gioiello di struttura dove gioca le sue partite interne il Copenaghen, squadra che tra l'altro sfiderà in Champions anche Manchester United e Bayern Monaco. Questa è la casa della nazionale danese, che nel girone di qualificazione è costretta a inseguire alle spalle di Finlandia e Kazakistan. San Marino è chiamato all'ennesima partita di sofferenza e sacrificio. La rifinitura non ha chiarito le scelte del ct Fabrizio Costantini. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nelle ore precedenti alla sfida, poi sarà partita. Certi di dovere fare i conti con una squadra di grandissimo livello, in un momento complicato sul piano della preparazione atletica con la nuova stagione alle porte, con qualche assenza pesante.

Nel video l'intervista con il ct Fabrizio Costantini

