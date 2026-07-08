SOLIDARIETÀ Calcio e beneficenza: stasera, a Dogana, il 4° "Trofeo Enrico Bellofiore" Al triangolare, intitolato al collega di San Marino RTV, parteciperanno stampa sportiva, Asco35 e gli inglesi dello Swiss Cottage Tuesday

Calcio e beneficenza: stasera, a Dogana, il 4° "Trofeo Enrico Bellofiore".

Tre squadre in campo, uno scopo comune. Torna stasera il torneo benefico di calcio "Trofeo Enrico Bellofiore", triangolare dedicato al collega di San Marino RTV morto nel 2022 e organizzato dall'Associazione sammarinese stampa sportiva. In campo, dalle 20, allo stadio Ezio Conti di Dogana, oltre all'Asss ci saranno l'Asco35 e lo Swiss Cottage Tuesday Fc, squadra inglese della Saturday League. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all’Associazione BattiCinque di San Marino.

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