Calcio e futsal, si riparte

Finalmente si riparte. La Segreteria di Stato allo Sport – assieme al Congresso di Stato – ha concesso la deroga formulata dalla Federcalcio per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni ufficiali. Le prime a tornare in campo sono state Tre Fiori, Tre Penne e Folgore di scena tra meno di un mese in Champions ed Europa League mentre le altre società affiliate potranno riprendere dal 3 agosto, così come le giovanili della San Marino Academy.

Una settimana dopo via libera per le formazioni del calcio rosa, Primavera ed Under 17. Le “grandi” - chiamate al primo storico, campionato di Serie A femminile – inizieranno la preparazione molto prima, già il 20 luglio in vista dell'esordio stagionale fissato per il 22 agosto. Come le ragazze di Alain Conte, il 20 luglio è la data buona anche per le selezioni di futsal. La Nazionale Maggiore allenata da Roberto Osimani sarà chiamata alla doppia sfida play-off con la Danimarca di inizio novembre mentre dovrà aspettare l'anno nuovo – gennaio 2021 – l'Under 19 del neo-tecnico Matteo Selva prima di scendere ufficialmente sul parquet per le qualificazioni all'Europeo di categoria.

A partire dal 13 luglio - invece - semaforo verde per Nazionale ed Under 21 chiamate a ben figurare a settembre, soprattutto i ragazzi di Franco Varrella nell'esordio nella nuova Nations League a Gibilterra. Sempre da lunedì ripartirà anche il settore arbitrale: simbolo di un calcio nostrano che si rimette in moto.