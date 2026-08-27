Calcio, è l'ora del campionato: si riparte (ancora) da Virtus - La Fiorita

©FSGC/Izzo

Assegnato il primo trofeo, stavolta senza stravolgimenti di calendario, il calcio sammarinese sposta l'attenzione sul campionato, che partirà nel fine settimana con un turno suddiviso in tre giorni, ma di cui la prima metà si giocherà di venerdì. Cailungo - Domagnano, Folgore - Murata, Juvenes Dogana - Faetano e San Marino Academy - Fiorentino riempiranno la serata, dalle 21.15, e già qui c'è curiosità di scoprire i nuovi volti di Folgore e Domagnano, quinta e sesta della scorsa regular season. Due squadre ambiziose, che hanno cambiato vari giocatori – e anche l'allenatore, nel caso di Falciano –, per provare a salire ancora.

Tante novità pure nel Fiorentino, dopo l'uscita di mister Costantini, che ha portato con sé diversi calciatori al Pennarossa, e la solita girandola di mercato. Varie novità, ma anche tante conferme per la Juvenes Dogana, che vuole scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra incompiuta, quella che gioca bene e infastidisce tutte, ma poi resta a metà del guado.

Dal sabato entreranno in gioco i calibri pesantissimi, a partire dal Tre Penne, che comincerà contro il San Giovanni l'ennesimo assalto al campionato. Lo scorso anno terzi dopo la stagione regolare, i biancazzurri cercheranno un avvio pari o superiore a quello del 2025, possibilmente senza ripetere la crisi di metà torneo. Altra squadra da scoprire – e che vuole riscoprirsi – è il Cosmos, profondamente rinnovato, che in diretta alle 15 su San Marino Rtv sfiderà una Libertas in cerca di una nuova identità.

Ricca, ricchissima la domenica: Virtus – La Fiorita ne sarà il piatto forte, ancora una volta, come l'anno scorso, di nuovo nel primo turno. Nel 2025 finì 2-2, un pareggio per inaugurare il campionato di entrambe, che poi presero strade diverse, ma conquistarono comunque un trofeo a testa. A proposito di curiosità, c'è anche quella per l'esordio del nuovo allenatore della Virtus, Oscar Muratori, che potrete vedere in diretta su Rtv alle 15. Infine, ecco i campioni di San Marino, reduci da una lunga estate di impegni: il Tre Fiori. I gialloblù, che hanno appena vinto la settima Supercoppa della propria storia, ripartiranno da dove avevano chiuso l'anno scorso: il Pennarossa. Cominciare come si era finito, dunque, con la speranza, coltivata dal club di Fiorentino, di potersi ripetere.







