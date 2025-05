SOLIDARIETÀ Calcio e sorrisi: il triangolare di ASCO 35 lo vince Mattia Ceccoli All'Ezio Conti di Dogana, l'ASCO 35 ha organizzato un triangolare di calcio in favore di Mattia Ceccoli, l'agente della Polizia Civile recentemente investito in servizio. Presenti anche l'Old Stars Gradara e IPA San Marino che si è aggiudicato l'evento.

Quando sport e solidarietà si incontrano, nascono bellissime iniziative. E, da sempre, l'Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 – più conosciuta come ASCO 35 – è in primo piano. Dopo diversi tornei il cui ricavato era andato a “San Marino For The Children”, questa volta tutto è stato destinato all'indirizzo di Mattia Ceccoli, l'agente di Polizia Civile investito in servizio mentre era impegnato in un rilievo stradale. Emozionante l'arrivo di Mattia all'Ezio Conti di Dogana, con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto e che nemmeno una tragedia del genere potrà scalfire. Battute con amici e organizzatori, prima di concentrarsi sul triangolare che – oltre all'ASCO 35 – ha visto la presenza degli Old Stars Gradara e dell'IPA (International Police Association) San Marino. Proprio quest'ultimi si sono aggiudicati la manifestazione, organizzata con il patrocinio della Federcalcio. L'ASCO 35, che ha battuto Gradara, si prepara al prossimo evento internazionale, in Spagna a giugno. Come detto, però, ha vinto la beneficenza e la solidarietà. Tutti i presenti hanno partecipato attivamente alla raccolta fondi aperta qualche settimana fa: la comunità sammarinese si è stretta attorno a Mattia, facendosi sentire anche in maniera concreta.

