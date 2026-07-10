FSGC Calcio Estate e sorteggi dei calendari ancora insieme: appuntamento il 24 luglio al San Marino Stadium Berardi, De Angelis e Mattia Sancisi in corsa come miglior sammarinese. Amati, Ceci e Girolomoni per la Panchina d'oro

Calcio Estate e sorteggi dei calendari ancora insieme: appuntamento il 24 luglio al San Marino Stadium.

Calcio Estate, la serata in cui si premiano i migliori della stagione conclusa a maggio, e i sorteggi del calendario del prossimo Campionato sammarinese e della prossima Coppa Titano si terranno ancora una volta nello stesso giorno, venerdì 24 luglio, al San Marino Stadium. L'appuntamento è alle 19, nella sala stampa dell'impianto.

Il premio più importante resta il Pallone di cristallo, destinato al miglior calciatore sammarinese o residente: i finalisti sono: Filippo Berardi (all’ultima stagione al Tre Penne, ora di proprietà de La Fiorita), Mirco De Angelis (Folgore) e Mattia Sancisi (Tre Fiori). Al miglior straniero sarà riservato il Trofeo Koppe, con Matthias Bonetti (ex Domagnano, in estate passato a La Fiorita), Joao Affonso (La Fiorita) e Matteo Prandelli (Tre Fiori) a contenderselo. Infine, il Golden boy, dedicato al miglior sammarinese Under 23, andrà a uno tra Nicolas Giacopetti (lo scorso anno al Pietracuta), Simone Santi (Domagnano) e Mattia Ciacci (San Marino Academy Under 22).

Per i calciatori sono già definiti i premi di Bombardino d'oro, con Bonetti miglior marcatore in campionato (28 goal) e Marseljan Mema - lo scorso anno al Tre Fiori - migliore in coppa (4 goal), e di Assist award, che andrà a Joao Affonso de La Fiorita (12 assist in campionato e 3 in coppa). Ancora da assegnare i riconoscimenti per il goal e la parata dell'anno, con il sondaggio ancora attivo sul sito della Fsgc.

Premi anche agli allenatori: saranno Stefano Ceci (La Fiorita), Danilo Girolomoni (Tre Fiori) e Manuel Amati (Domagnano) a giocarsi la Panchina d'oro, di migliore della stagione. Andrà ad Antonello Mancini, nell'ultima stagione sulla panchina del Murata, il premio Duilio Felici dedicato all'allenatore più corretto e basato sui giudizi degli arbitri.

Spazio anche al calcio a 5, come di consueto, a partire dal Futsal best player, che sarà assegnato al miglior giocatore dell'anno: i candidati sono Danilo Busignani (lo scorso anno al Murata, ora al Pennarossa), Fabio Belloni (Virtus), Matteo Chezzi (La Fiorita). Come per il calcio, anche nel futsal ci sarà un riconoscimento per il miglior allenatore: a contendersi la Panchina d’oro futsal saranno Massimiliano Spada (Murata), Matteo Michelotti (Virtus) e Roberto Penserini (Tre Penne). Sarà premiato pure il miglior under 23, con Michele Ercolani (Folgore), Gabriele Dolcini (Virtus), Thomas Celli (Juvenes Dogana) a giocarsi il Futsal talent. Infine, con 55 goal segnati (48 in campionato e 7 in coppa), Busignani ritirerà il quinto Bombardino d'oro consecutivo.

Spazio anche ai settori giovanile e femminile della San Marino Academy. Le candidate al premio Top woman – riservato alla miglior calciatrice della prima squadra femminile – sono Martina Sechi, Elena Casadei e Sara Tamborini, mentre quello relativo alla miglior giovane (premio Top girl) se lo aggiudicherà una tra Greta Paone (Primavera), Michelle Andreini (Under 17) e Cristina Carli (Primavera). Sarà anche premiato il miglior allenatore di tutto il settore giovanile: i candidati al San Marino Academy best coach sono Francesco Rossi (Under 15 femminile), Davide Nicolini (Under 17 Nazionali), e Loris Bonesso (Under 16 Nazionali).

Infine, riconoscimenti pure per il settore arbitrale, con il Fischietto d'oro (miglior arbitro del calcio), la Bandierina d'oro (miglior assistente del calcio) e il Fischietto d'oro futsal (miglior arbitro del calcio a 5), e per dirigenti e membri degli staff dei club sammarinesi: l'Oscar alla carriera, destinato a una figura di lungo corso tra le società del Titano, e il Premio comunicazione, dedicato a giornalisti e operatori media. A seguire, saranno sorteggiati i calendari di campionato e coppa, con i format invariati rispetto allo scorso anno.

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