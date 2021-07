"Calcio Estate", ecco i premiati della serata degli 'Oscar' del calcio sammarinese

foto @fsgc

Dopo la pausa forzata a causa del Covid, Calcio Estate è tornato nella cornice del San Marino Stadium. A Gianluca Vivan il prestigioso titolo di Pallone di Cristallo, riservato al miglior giocatore sammarinese o residente in Repubblica. E' il quarto portiere nella storia a vincerlo dopo Federico Gasperoni, Simone Montanari e Aldo Simoncini. Nel corso della scorsa stagione Vivan si è reso protagonista di grandi interventi, salvando a più riprese i suoi compagni e conquistando la Coppa Titano contro il Tre Fiori dopo 24 rigori calciati.

Rimanendo in tema giocatori, Imre Badalassi si aggiudica il premio Koppe miglior straniero e il Bbombardino d'Oro in ex equo con Matteo Baldini della Juvenes/Dogana, 14 i centri stagionali per entrambi. Il Golden Boy 2021 è il giovane difensore del Cesena Filippo Fabbri, anno scorso alla Correggese e che ha condito la sua annata debuttando nella Nazionale allenata dal ct Franco Varrella. E' di Mirco Spighi il gol più bello della stagione: coordinazione e tecnica per l'esterno della Folgore, andato a segno sul campo di Fiorentino contro il Faetano. Ancora Folgore con Omar Lepri che ha conquistato la panchina d'oro. Gabriele Cellarosi vince invece il San Marino Academy Best Coach per la promozione in Serie A2 con la squadra femminile di futsal.

Restando al futsal: Fiorentino protagonista con tre riconoscimenti. A Elia Pasqualini il premio di miglior giocatore; Elia Michelotti vince il Futsal Talent e Stefano Fallini il titolo di miglior allenatore. Massimiliano Bernardi de La Fiorita è il capocannoniere della scorsa stagione. In ambito di calcio femminile, la giovanissima Sofia Pirini vince il premio Top Lady; mentre Raffaella Barbieri conquista quello di Top Woman. Infine Marco Avoni riceve il fischietto d'oro; e Giovanni Notarpietro quello per il futsal, Francesco Mineo si aggiudica la Bandierina d'Oro. L'Oscar alla carriera è andato al presidente del Tre Fiori Marino Casali e il Premio comunicazione è di Alessandro Ciacci, giornalista di San Marino Rtv.