Calcio Estate: Filippo Berardi è il Pallone di cristallo 2026, Girolomoni miglior allenatore

Filippo Berardi riceve il Pallone d'oro dal presidente della Fsgc, Marco Tura

Se la corsa allo scudetto di Filippo Berardi con il Tre Penne si era interrotta sul più bello, la passata stagione dell'attaccante non è passata inosservata e così, per lui è quantomeno arrivata una soddisfazione a livello individuale. È lui il miglior calciatore sammarinese del campionato 2025-26, come stabilito dalla giuria che gli ha assegnato il Pallone di cristallo. Un assist e ben 14 goal in 27 presenze sono il bottino di Berardi nella stagione conclusa a maggio con il terzo posto in regular season e il quarto nei playoff. Grandi numeri, soprattutto per un attaccante esterno.

Pazzeschi sono stati però anche i numeri del Tre Fiori, che il campionato l'ha conquistato, vincendo 22 partite, pareggiandone 7 e perdendone solo una, e ora si è preso anche vari premi individuali, a partire dalla Panchina d'oro, assegnata a Danilo Girolomoni come miglior allenatore, e dal Trofeo Koppe, destinato a Matteo Prandelli, capitano e bomber dei gialloblù, miglior giocatore straniero. Già detto dei premi dei miglior marcatore e assistman, andati a Matthias Bonetti del Domagnano e Joao Affonso de La Fiorita, e del capocannoniere di coppa (Marseljan Mema del Tre Fiori), l'ultimo premio individuale assegnato a votazione è stato il Golden boy di miglior giovane, a Nicolas Giacopetti, di recente protagonista con un filotto di tre partite consecutive a segno con la Nazionale sammarinese.

Per quanto riguarda l'area San Marino Academy, Sara Tamborini della prima squadra femminile è stata scelta come Top Woman, grazie alla bella stagione in Serie B, mentre Cristina Carli, della Primavera ma spesso aggregata alla prima squadra, è la Top Girl. Miglior allenatore e quindi San Marino Best coach è Davide Nicolini, guida tecnica degli Under 17 nazionali.

Come da tradizione, spazio anche al calcio a 5, dove il Murata, per la seconda stagione di fila, ha giocato ad asso pigliatutto sia sul campo, sia a livello di premi. E allora, ecco che Massimiliano Spada ritocca il record di Panchine d'oro vinte, arrivando a quota cinque, e Danilo Busignani lo imita come giocatore, arrivando alla stessa cifra di Futsal best player, ma anche di Bombardini d'oro, come capocannoniere. C'è però spazio anche per la Virtus, finalista perdente di coppa e campionato, con Gabriele Dolcini premiato come miglior under 23.

Infine, sono stati assegnati i riconoscimenti a chi rende possibile disputare questi tornei, gli arbitri. E allora, ecco i Fischietti d'oro della stagione scorsa: Michele Beltrano per il calcio e Laurentiu Ilie per il calcio a 5, ai quali si aggiunge Giuseppe Marco Maccadino, che, come miglior assistente, si porta a casa la Bandierina d'oro.







