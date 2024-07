CALCIO ESTATE Calcio Estate: riconoscimenti anche per Ivan Buonocunto e Luigi Bizzotto Il fantasista della Virtus e stato eletto miglior straniero del campionato, per il secondo anno di fila Bizzotto si aggiudica la panchina d'oro

Oltre al Pallone di Cristallo per Alessandro Golinucci, riconoscimenti anche per Ivan Buonocunto, premiato come miglior straniero del campionato e Luigi Bizzotto che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato la Panchina d’Oro.

