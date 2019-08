Calcio Femminile: al via la nuova stagione della San Marino Academy

Calcio Femminile: al via la nuova stagione della San Marino Academy Nuova stagione nuovi stimoli per quello che è uno dei 24 club più importanti d'Italia. 12 società in serie A e 11 più la San Marino Academy di Alain Conte che per la prima volta nella sua storia si appresta a disputare un campionato di B a 12. Castelvecchio, Cittadella, Fortitudo Mozzecane, Lazio, Napoli, Novese, Perugia, Ravenna, Riozzese, Roma, San Marino, Vittorio Veneto in rigoroso ordine alfabetico le formazioni che fanno parte di questo torneo cadetto femminile che inizierà il prossimo 15 settembre. Le ragazze capitanate da Yesica Menin debutteranno in casa contro la Lazio. Non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile con la “Primavera” della San Marino Academy guidato da Valeria Canini