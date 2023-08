SERIE B FEMMINILE Calcio Femminile: arriva l'ex Ravenna Valeria Gardel Rinforzo in difesa per la San Marino Academy

Rinforzo in difesa per la San Marino Academy con l'arrivo di Valeria Gardel, classe 1998, nella scorsa stagione al Ravenna. In carriera ha vestito anche le maglie di Lavagnese, Torres, Tavagnacco e Sampdoria.

