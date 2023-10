SERIE B FEMMINILE Calcio Femminile, la doppietta di Barbieri lancia la San Marino Academy a Tavagnacco Successo in rimonta per le Titane guidate da Massimo Ricci.

Una doppietta di Raffaella Barbieri vale la prima vittoria per la San Marino Academy nel campionato di serie B in casa del Tavagnacco. La squadra di Massimo Ricci s'impone per 2-1 in rimonta. Le padrone di casa erano passate in vantaggio con la rete di Camila Uzqueda.

